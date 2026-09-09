Путин совершает ту же ошибку, что и Третий Рейх, - Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сравнил российские удары по украинским городам с бомбардировками Лондона нацистской Германией.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Министр отметил, что первые V2, то есть баллистические ракеты, были запущены по Лондону только в ноябре 1944 года, в результате чего погибли 10 тысяч человек, однако войну нацистский режим все равно проиграл.

"Путин совершает ту же ошибку, что и немецкий Третий Рейх, бомбардируя Лондон", — подчеркнул Сикорский.

По его словам, ошибка заключается в том, что "во-первых, когда наносят удары по городу и убивают 2–12 человек в день, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс".

Читайте также: Путин и Трамп провели телефонный разговор: обсуждали окончание войны в Украине

Однако, по мнению главы МИД Польши, у России может быть "более глубокий план" — ослабить легитимность власти в Киеве.

"Россияне могут считать, что это приведет к запугиванию населения и ограничению его влияния на политическую власть. На это рассчитывали немцы, бомбардируя то ли Ковентри, то ли Лондон. На это также немного рассчитывали союзники, бомбардируя Гамбург, Берлин или Дрезден. И в обоих случаях это оказалось контрпродуктивным. Люди, когда на них нападают, объединяются вокруг власти", — объяснил он.

Читайте: Путин уже обещал ЦРУ не нападать на Украину. Нужно быстрее готовиться к обороне от РФ, - Сикорский