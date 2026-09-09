Путін робить ту саму помилку, що й Третій Рейх, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порівняв російські удари по українських містах із бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною.

Про це він заявив в ефірі Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Міністр зазначив, що перші V2, тобто балістичні ракети, були випущені по Лондону лише в листопаді 1944 року, внаслідок чого загинули 10 тисяч людей, проте війну режим нацистів все одно програв.

"Путін робить ту саму помилку, що й німецький Третій Рейх, бомбардуючи Лондон", - наголосив Сікорський.

За його словами, помилка полягає в тому, що "по-перше, коли завдають ударів по місту і вбивають 2-12 осіб на день, це жодним чином не впливає на здатність української армії захищати Донбас".

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Проте, на думку глави МЗС Польщі, у Росії може бути "глибший план" - послабити легітимність влади в Києві.

"Росіяни можуть вважати, що це призведе до залякування населення та обмеження його впливу на політичну владу. На це розраховували німці, бомбардуючи чи то Ковентрі, чи то Лондон. На це також трохи розраховували союзники, бомбардуючи Гамбург, Берлін чи Дрезден. І в обох випадках це виявилося контрпродуктивним. Люди, коли на них нападають, об’єднуються навколо влади", - пояснив він.

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