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Новини Візит Сікорського до України
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До Києва прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Сікорський приїхав до Києва

Зранку 11 вересня до столиці України прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Польщі повідомив у Х.

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"Доброго ранку з Києва", - написав Сікорський.

Наразі його плани та мета візиту невідомі.

Що передувало?

Днями Сікорський порівняв російські удари по українських містах із бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною.

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Автор: 

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