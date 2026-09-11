До Києва прибув глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Зранку 11 вересня до столиці України прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Польщі повідомив у Х.

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"Доброго ранку з Києва", - написав Сікорський.

Наразі його плани та мета візиту невідомі.

Що передувало?

Днями Сікорський порівняв російські удари по українських містах із бомбардуваннями Лондона нацистською Німеччиною.

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