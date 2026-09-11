Атака РФ на Киев 9 сентября: погибла заведующая бактериологической лабораторией Людмила Переход
Во время российского нападения на Киев 9 сентября погибла 67-летняя заведующая бактериологической лабораторией Людмила Переход.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний.
"Ушла из жизни светлый, отзывчивый и доброжелательный человек, опытный специалист и мудрый руководитель, которая более 40 лет посвятила бактериологии и охране здоровья киевлян", — говорится в сообщении.
Профессиональную деятельность врач начала в 1984 году в качестве фельдшера-лаборанта санитарно-эпидемиологической станции Дарницкого района. Впоследствии работала врачом-бактериологом в Дарницком и Днепровском районах Киева.
С 2013 года Людмила Переход возглавляла бактериологическую лабораторию учреждения, которое в настоящее время является Киевским городским центром контроля и профилактики заболеваний Минздрава.
Что известно?
9 сентября РФ атаковала столицу ударными БПЛА, в частности реактивными дронами. Один из БПЛА попал в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе, повредив квартиры на нескольких этажах.
Один человек погиб, еще 17 получили ранения, среди них — двое детей.
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