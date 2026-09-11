Російська атака на Київ 9 вересня: загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії Людмила Переход
Під час російської атаки на Київ 9 вересня загинула 67-річна завідувачка бактеріологічної лабораторії Людмила Переход.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.
"Пішла з життя світла, чуйна й доброзичлива людина, досвідчена фахівчиня та мудра керівниця, яка понад 40 років присвятила бактеріології та охороні здоров’я киян", - йдеться в повідомленні.
Професійну діяльність медикиня розпочала у 1984 році як фельдшерка-лаборантка санітарно-епідеміологічної станції Дарницького району. Згодом працювала лікаркою-бактеріологинею у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.
Із 2013 року Людмила Переход очолювала бактеріологічну лабораторію установи, яка нині є Київським міським центром контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Що відомо?
9 вересня РФ атакувала столицю ударними БпЛА, зокрема реактивними дронами. Один із БпЛА влучив у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, пошкодивши квартири на кількох поверхах.
Одна людина загинула, ще 17 дістали поранення, серед них - двоє дітей.
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