Война России против Украины станет одним из главных испытаний для единства БРИКС в ходе саммита, который состоится 12–13 сентября в Нью-Дели. У стран-участниц существуют значительные разногласия в отношении Москвы, Запада и других международных конфликтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

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Индия, которая будет принимать саммит, стремится сохранить баланс между партнерством с Россией и Китаем и развитием отношений с США и другими западными государствами.

На встрече ожидаются лидеры Китая, России и Ирана. Российский диктатор Владимир Путин уже прибыл в Индию. Это его первый личный визит на саммит БРИКС за пределами России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует провести переговоры с лидерами стран-участниц, а также с представителями ООН и региональных организаций.

Война в Украине обнажила разногласия

Россия остается одним из самых влиятельных членов БРИКС, тогда как Иран присоединился к объединению в 2024 году. Китай поддерживает тесные отношения с Москвой и Тегераном.

В то же время Индия продолжает сотрудничать с Россией в энергетической и оборонной сферах, но параллельно углубляет стратегические отношения с США.

Что касается российско-украинской войны, Нью-Дели выступает за диалог и дипломатическое урегулирование, не занимая однозначной позиции в пользу одной из сторон.

"Глобальный Юг не является однородным образованием", — отметил аналитик Международной кризисной группы Правин Донти.

Индия не хочет превращения БРИКС в антизападный блок

Одним из ключевых вопросов саммита станут отношения между Индией и Китаем. Си Цзиньпин посетит Нью-Дели впервые за семь лет.

Несмотря на улучшение отношений после пограничного обострения в 2020 году, Китай остается главным стратегическим соперником Индии.

Пекин и Нью-Дели также по-разному видят будущую роль БРИКС. Китай рассматривает объединение как инструмент противостояния США, тогда как Индия не заинтересована в превращении БРИКС в откровенно антизападный блок.

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По словам Донти, Индия будет стремиться сохранять стратегическую автономию, оставаясь частью незападного объединения, но в то же время развивая взаимодействие с Китаем и другими государствами.

БРИКС также обсудит альтернативу доллару

Еще одной темой саммита станет снижение зависимости стран БРИКС от американского доллара. Участники обсуждают расширение торговли в собственных валютах и создание альтернативных платежных механизмов.

Для России этот вопрос особенно актуален из-за западных санкций.

Однако реализация таких планов остается сложной из-за различий между финансовыми системами, валютами и экономическими интересами государств БРИКС.

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