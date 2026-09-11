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Новости Саммит БРИКС
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Война РФ против Украины станет испытанием для единства БРИКС на саммите в Индии, - АР

Саммит БРИКС в Нью-Дели: война РФ против Украины разделяет страны

Война России против Украины станет одним из главных испытаний для единства БРИКС в ходе саммита, который состоится 12–13 сентября в Нью-Дели. У стран-участниц существуют значительные разногласия в отношении Москвы, Запада и других международных конфликтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

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Индия, которая будет принимать саммит, стремится сохранить баланс между партнерством с Россией и Китаем и развитием отношений с США и другими западными государствами.

На встрече ожидаются лидеры Китая, России и Ирана. Российский диктатор Владимир Путин уже прибыл в Индию. Это его первый личный визит на саммит БРИКС за пределами России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует провести переговоры с лидерами стран-участниц, а также с представителями ООН и региональных организаций.

Война в Украине обнажила разногласия

Россия остается одним из самых влиятельных членов БРИКС, тогда как Иран присоединился к объединению в 2024 году. Китай поддерживает тесные отношения с Москвой и Тегераном.

В то же время Индия продолжает сотрудничать с Россией в энергетической и оборонной сферах, но параллельно углубляет стратегические отношения с США.

Что касается российско-украинской войны, Нью-Дели выступает за диалог и дипломатическое урегулирование, не занимая однозначной позиции в пользу одной из сторон.

"Глобальный Юг не является однородным образованием", — отметил аналитик Международной кризисной группы Правин Донти.

Индия не хочет превращения БРИКС в антизападный блок

Одним из ключевых вопросов саммита станут отношения между Индией и Китаем. Си Цзиньпин посетит Нью-Дели впервые за семь лет.

Несмотря на улучшение отношений после пограничного обострения в 2020 году, Китай остается главным стратегическим соперником Индии.

Пекин и Нью-Дели также по-разному видят будущую роль БРИКС. Китай рассматривает объединение как инструмент противостояния США, тогда как Индия не заинтересована в превращении БРИКС в откровенно антизападный блок.

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По словам Донти, Индия будет стремиться сохранять стратегическую автономию, оставаясь частью незападного объединения, но в то же время развивая взаимодействие с Китаем и другими государствами.

БРИКС также обсудит альтернативу доллару

Еще одной темой саммита станет снижение зависимости стран БРИКС от американского доллара. Участники обсуждают расширение торговли в собственных валютах и создание альтернативных платежных механизмов.

Для России этот вопрос особенно актуален из-за западных санкций.

Однако реализация таких планов остается сложной из-за различий между финансовыми системами, валютами и экономическими интересами государств БРИКС.

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Автор: 

Индия (538) Китай (3427) россия (89506) БРИКС (55) война в Украине (9136)
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Топ комментарии
+4
Кривавий терорист, убивця сотен тисяч людей веде переговори з лідерами брікс ,коли того фашиста ліквідують, щось затрималась ця нациська мерзота на цьому світі.
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11.09.2026 13:15 Ответить
+1
"Країни-учасниці мають суттєві розбіжності у ставленні до Москви, Заходу та інших міжнародних конфліктів." Джерело: https://censor.net/ua/n4022924

Розбіжності у них не у ставленні до Москви, тут вони єдині - "масква ета наша карова і ми ійо доім". Розбіжності у них щодо розподілу "надоїв".
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11.09.2026 13:17 Ответить
+1
А чому тоді туди пруться і їх звідти не виженеш?
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11.09.2026 13:24 Ответить

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