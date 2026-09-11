Війна РФ проти України стане випробуванням для єдності БРІКС на саміті в Індії, - АР

Війна Росії проти України стане одним із головних випробувань для єдності БРІКС під час саміту, який відбудеться 12-13 вересня в Нью-Делі. Країни-учасниці мають суттєві розбіжності у ставленні до Москви, Заходу та інших міжнародних конфліктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

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Індія, яка прийматиме саміт, прагне зберегти баланс між партнерством із Росією та Китаєм і розвитком відносин зі США та іншими західними державами.

На зустрічі очікують лідерів Китаю, Росії та Ірану. Російський диктатор Володимир Путін уже прибув до Індії. Це його перший особистий візит на саміт БРІКС за межами Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує провести переговори з лідерами країн-учасниць, а також представниками ООН та регіональних організацій.

Війна в Україні оголила розбіжності

Росія залишається одним із найвпливовіших членів БРІКС, тоді як Іран приєднався до об'єднання у 2024 році. Китай підтримує тісні відносини з Москвою та Тегераном.

Водночас Індія продовжує співпрацювати з Росією в енергетичній та оборонній сферах, але паралельно поглиблює стратегічні відносини зі США.

Щодо російсько-української війни Нью-Делі виступає за діалог і дипломатичне врегулювання, не займаючи однозначної позиції на користь однієї зі сторін.

"Глобальний Південь не є однорідним утворенням", – зазначив аналітик Міжнародної кризової групи Правін Донті.

Індія не хоче перетворення БРІКС на антизахідний блок

Одним із ключових питань саміту стануть відносини між Індією та Китаєм. Сі Цзіньпін відвідає Нью-Делі вперше за сім років.

Попри покращення відносин після прикордонного загострення 2020 року, Китай залишається головним стратегічним суперником Індії.

Пекін і Нью-Делі також по-різному бачать майбутню роль БРІКС. Китай розглядає об'єднання як інструмент протистояння США, тоді як Індія не зацікавлена у перетворенні БРІКС на відверто антизахідний блок.

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За словами Донті, Індія прагнутиме зберігати стратегічну автономію, залишаючись частиною незахідного об'єднання, але водночас розвиваючи взаємодію з Китаєм та іншими державами.

БРІКС також обговорить альтернативу долару

Ще однією темою саміту стане зменшення залежності країн БРІКС від американського долара. Учасники обговорюють розширення торгівлі у власних валютах та створення альтернативних платіжних механізмів.

Для Росії це питання особливо актуальне через західні санкції.

Однак реалізація таких планів залишається складною через відмінності між фінансовими системами, валютами та економічними інтересами держав БРІКС.

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