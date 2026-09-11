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Временная специальная комиссия пригласила на заседание генерального директора Palantir Карпа, чтобы обсудить детали сотрудничества с Федоровым, - Гончаренко

Генерального директора Palantir Алекса Карпа пригласили на заседание ВСК в связи с проектом Федорова

Временная следственная комиссия Верховной Рады пригласила на заседание 14 сентября генерального директора американской компании Palantir Technologies Алекса Карпа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель ВСК, народный депутат от партии "Евросолидарность" Алексей Гончаренко.

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Главным вопросом заседания станет возможное сотрудничество Palantir с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

"Нас интересует, соответствуют ли действительности планы по стратегическому инвестированию Palantir в новый проект Федорова.

Наша ВСК хочет разобраться в этом вопросе и понять риски, которые могут возникнуть", — написал Гончаренко.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.
  • Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

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Автор: 

Гончаренко (588) Федоров Михаил (1011)
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Топ комментарии
+13
******* наглухо дебіли. Ви ще Маска запросити або Трампа.
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11.09.2026 14:02 Ответить
+4
який же довдо*б...
коли гончаренка відправлять рити окопи
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11.09.2026 14:03 Ответить
+2
а Маска будуть запрошувати на ТСК?
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11.09.2026 14:03 Ответить

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