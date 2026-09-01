Переход Федорова к сотрудничеству с Palantir нарушает принципы доброчестности, — журналистка Николаенко

Журналистка Татьяна Николаенко прокомментировала информацию об экс-министре обороны Михаиле Федорове и основателе компании Palantir Алексе Карпе, напомнив о принципах доброчестности при переходе бывших чиновников в частные компании.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Позиция Николаенко

По ее словам, ей не нравится эта новость — по той же причине, на которую ранее обращал внимание Тарас Котов: сначала министерство передает данные компании Palantir, а затем ее основатель Карп становится инвестором в компанию экс-министра.

Николаенко напомнила, что полгода назад возник серьезный конфликт между ассоциациями и Агентством оборонных закупок (АОЗ) — тогда АОЗ поставило условие, согласно которому бывшие сотрудники, переходящие в частные компании, не имеют права заключать контракты с агентством в течение года. По ее словам, это был правильный шаг, и на заседании НАЗК она поддерживала такую позицию агентства, ссылаясь также на международную практику.

"Но что нам делать и как строить эту добропорядочность, когда целый бывший министр не видит ничего плохого в обратной логике. И как вы после этого хотите остановить продажу необработанного видео с поля боя?" — добавила Николаенко.

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Что этому предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр обороны Михаил Федоров во время визита в Вашингтон встретился с представителями американских инвестиционных компаний и венчурных фондов. Он объявил, что вместе с командой создаст собственную defence-tech (оборонную) компанию.

Федоров опубликовал совместное видео с генеральным директором американской технологической компании Palantir Алексом Карпом и сообщил, что тот станет "первым ключевым инвестором" проекта.

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