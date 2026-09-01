Перехід Федорова до співпраці з Palantir порушує принципи доброчесності, - журналістка Ніколаєнко

Журналістка Тетяна Ніколаєнко прокоментувала інформацію про ексміністра оборони Михайла Федорова та засновника компанії Palantir Алекса Карпа, нагадавши про принципи доброчесності при переході колишніх посадовців у приватні компанії.

Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Ніколаєнко

За її словами, їй не подобається ця новина — з тієї ж причини, на яку раніше звертав увагу Тарас Котов: спершу міністерство передає дані компанії Palantir, а потім її засновник Карп стає інвестором у компанію ексміністра.

Ніколаєнко нагадала, що пів року тому виник значний конфлікт між асоціаціями та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) — тоді АОЗ поставила умову, за якою колишні працівники, які переходять у приватні компанії, не мають права вести контракти з агенцією протягом року. За її словами, це був правильний крок, і на засіданні НАЗК вона підтримувала таку позицію агенції, посилаючись і на міжнародну практику.

"Але що нам робити, і як будувати цю доброчесність, коли цілий колишній міністр не бачить нічого поганого у зворотній логіці. І як ви після цього хочете зупинити продаж сирого відео з поля бою?" — додала Ніколаєнко.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.

Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

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