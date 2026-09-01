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Перехід Федорова до співпраці з Palantir порушує принципи доброчесності, - журналістка Ніколаєнко

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Журналістка Тетяна Ніколаєнко прокоментувала інформацію про ексміністра оборони Михайла Федорова та засновника компанії Palantir Алекса Карпа, нагадавши про принципи доброчесності при переході колишніх посадовців у приватні компанії.

Про це вона написала у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція Ніколаєнко

За її словами, їй не подобається ця новина — з тієї ж причини, на яку раніше звертав увагу Тарас Котов: спершу міністерство передає дані компанії Palantir, а потім її засновник Карп стає інвестором у компанію ексміністра.

Ніколаєнко нагадала, що пів року тому виник значний конфлікт між асоціаціями та Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) — тоді АОЗ поставила умову, за якою колишні працівники, які переходять у приватні компанії, не мають права вести контракти з агенцією протягом року. За її словами, це був правильний крок, і на засіданні НАЗК вона підтримувала таку позицію агенції, посилаючись і на міжнародну практику.

"Але що нам робити, і як будувати цю доброчесність, коли цілий колишній міністр не бачить нічого поганого у зворотній логіці. І як ви після цього хочете зупинити продаж сирого відео з поля бою?" — додала Ніколаєнко.

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Ніколаєнко розкритикувала Федорова через співпрацю з Palantir після відставки

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
  • Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

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Автор: 

технології (520) Ніколаєнко Тетяна (471) Федоров Михайло (1219) Агенція оборонних закупівель (164)
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Топ коментарі
+8
Уже б посоромилися згадувати принципи доброчинності, на фоні безкарної діяльності організованого злочинного угруповання очолюваного гарантом конституції.
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01.09.2026 22:48 Відповісти
+7
Товариш Ніколаєнко!! А Ви були настількі ж принципові відносно Умерова, Єрмака та інших?
Или энто другое?
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01.09.2026 22:47 Відповісти
+6
Та так бо доброчесність то співпряця з фраер понт та перераховування шекелей на конт Фламіндічу в Ізраїль з тих самих 90 млрд евро допомоги від ЄС...не переплутайте
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01.09.2026 22:50 Відповісти

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