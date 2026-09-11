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Новини Безпілотні технології Відставка Федорова
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ТСК запросила на засідання CEO Palantir Карпа, щоб з’ясувати деталі співпраці з Федоровим, - Гончаренко

CEO Palantir Алекса Карпа запросили на засідання ТСК через проєкт Федорова

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради запросила на засідання 14 вересня генерального директора американської компанії Palantir Technologies Алекса Карпа.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це заявив голова ТСК, нардеп "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

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Головним питанням засідання стане можлива співпраця Palantir із колишнім міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Нас цікавить чи відповідають дійсності плани щодо стратегічного інвестування Palantir в новий проєкт Федорова.

Наша ТСК хоче розібратись в питанні і зрозуміти ризики, які можуть зʼявитись", - написав Гончаренко.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що колишній міністр оборони Михайло Федоров під час візиту у Вашингтон зустрівся з представниками американських інвестиційних компаній та венчурних фондів. Він оголосив, що разом із командою створить власну defence-tech (оборонну) компанію.
  • Федоров опублікував спільне відео із CEO американської технологічної компанії Palantir Алексом Карпом та повідомив, що він стане "першим ключовим інвестором" проєкту.

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Автор: 

Гончаренко Олексій (530) Федоров Михайло (1224)
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Топ коментарі
+12
******* наглухо дебіли. Ви ще Маска запросити або Трампа.
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11.09.2026 14:02 Відповісти
+4
який же довдо*б...
коли гончаренка відправлять рити окопи
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11.09.2026 14:03 Відповісти
+2
а Маска будуть запрошувати на ТСК?
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11.09.2026 14:03 Відповісти

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