Правоохранители устанавливают российские подразделения и командиров, причастных к атакам FPV-дронами на гражданских лиц

Военных российской армии, которые устраивают охоту на мирных украинцев с помощью FPV-дронов, идентифицируют. Также выявляют тех, кто отдает им приказы.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал заместитель генпрокурора Андрей Лещенко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"На данном этапе мы тесно взаимодействуем с нашими военными и разведывательными органами, получая от них, например, радиоперехваты, в которых зафиксировано отдание приказа на совершение такого преступления. Мы можем получать перехваты с самих FPV-дронов, таким образом устанавливая подразделение, совершившее атаку на гражданский объект или на гражданское лицо. В дальнейшем они анализируются с помощью наших военных советников, те нормативные документы, которые удается получить в ходе досудебного расследования, например, какие-то алгоритмы или процедуры, утвержденные на официальном уровне в Российской Федерации относительно порядка использования FPV-дронов, где можно получить сведения о конкретном лице, ответственном на уровне подразделения за применение таких дронов", — отметил он.

Заместитель генпрокурора также напомнил, что в Уголовном кодексе существует такая форма ответственности, как командная ответственность командиров за совершение военных преступлений, и тогда отвечать придется не только исполнителям. "Яркий пример — по результатам расследования событий в городе Буча Киевской области в 2022 году, когда, проанализировав массив доказательств, собранных в различных уголовных производствах по фактам убийства гражданского населения, удалось установить, что в местах, где произошло наибольшее количество таких убийств (это три места), располагалось одно и то же подразделение. Командиром этого подразделения было одно и то же лицо на протяжении всего времени, пока оно находилось в Буче, — говорит Андрей Лещенко. — В отдельных случаях удалось даже получить сведения о том, что оно отдавало приказы о совершении таких преступлений, в других случаях — о его пребывании в этих местах во время или до совершения таких преступлений. На основании собранных доказательств удалось привлечь его к уголовной ответственности за совершение военных преступлений именно по принципу командной ответственности, поскольку прокурорам удалось доказать, что данное лицо знало о том, что его подчиненные совершают эти преступления. Тот же самый принцип действует при расследовании как военных преступлений, так и случаев использования ударных дронов.

Если мы знаем подразделение, мы принимаем меры для того, чтобы получить доказательства осведомленности командира подразделения о совершении этих преступлений его подчиненными".

Читайте: В деле о небоевых смертях бойцов 425-го полка "Скала" могут провести эксгумации, - заместитель генпрокурора Лещенко