Правоохоронці встановлюють російські підрозділи та командирів, причетних до атак FPV-дронами на цивільних

Військових російської армії, які влаштовують полювання за цивільними українцями FPV-дронами ідентифікують. Також встановлюють тих, хто віддає їм накази.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів заступник генпрокурора Андрій Лещенко.

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"Ми на даному етапі тісно взаємодіємо з нашими військовими і з розвідувальними органами, отримуючи від них, наприклад, радіоперехоплення, в яких зафіксовано віддання наказу на вчинення такого злочину. Ми можемо отримувати перехоплення з самих fpv-дронів, встановлюємо в такий спосіб підрозділ, який здійснив атаку на цивільний об'єкт або на цивільну особу. В подальшому аналізуються за допомогою наших військових радників, ті нормативні документів, які вдається отримувати в ході досудового розслідування, наприклад, якісь алгоритми або процедури, які затверджені на офіційному рівні в Російській Федерації щодо порядку використання fpv-дронів, де можна отримати відомості про конкретну особу, яка відповідальна на рівні підрозділу за застосування таких дронів", - зазначив він.

Заступник генпрокурора також нагадав, що в Кримінальному кодексі є така форма відповідальності як командна відповідальність командирів за вчинення воєнних злочинів, тоді відповідати доведеться не лише виконавцям. "Яскравий приклад - за результатами розслідування подій в місті Буча Київської області у 2022 році, коли, проаналізувавши масив доказів, які були зібрані в різних кримінальних провадженнях за фактами вбивства цивільного населення, вдалося встановити, що в місцях, де відбулось найбільше таких вбивств (це три місця), розташовувався один і той же підрозділ. Командиром цього підрозділу була одна та сама особа протягом усього часу, поки він перебував у Бучі, - каже Андрій Лещенко. - В окремих випадках вдалося навіть отримати відомості про віддання ним наказів про вчинення таких злочинів, в інших випадках – про його перебування в цих місцях під час або до вчинення таких злочинів. На підставі зібраних доказів вдалося притягнути його до кримінальної відповідальності за вчинення воєнних злочинів саме за принципом командної відповідальності, оскільки прокурорам вдалося довести, що така особа знала про те, що його підлеглі вчиняють ці злочини. Теж той же самий принцип діє при розслідуванні і воєнних злочинів, і з використанням ударних дронів.

Якщо ми знаємо підрозділ, ми вживаємо заходів для того, щоб отримати докази про обізнаність командира підрозділу, про вчинення цих злочинів його підлеглими".

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