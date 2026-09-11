У справі щодо небойових смертей бійців 425-го полку "Скеля" можуть провести ексгумації, - заступник генпрокурора Лещенко

Для встановлення причин небойових смертей військовослужбовців 425-го полку "Скеля" вже призначені судово-медичні експертизи. Але якщо свідчення родичів чи очевидців про насильство суперечитимуть медичній документації, то можуть провести ексгумацію.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник генерального прокурора Андрій Лещенко.

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Подробиці

"За такими випадками експертизи призначені. Вони проводитимуться або за документами, або вирішуватиметься питання щодо необхідності ексгумації загиблих, якщо для цього будуть підстави. Наприклад, рідні або свідки говоритимуть про те, що бачили синці на тілі, що їм скаржилися на застосування сили, на те, що були позастатутні засоби впливу, факти катувань, а медична документація підрозділу, військової частини або військового шпиталю такої інформації не містить, відповідно, ці розбіжності можна усунути шляхом проведення ексгумації і призначення додаткової повторної судово-медичної експертизи, - розповів він. - Цей процес іде, він не залишається поза увагою. Ми зацікавлені в тому, щоб встановити причину смерті".

Відповідаючи на питання про те, чи перевіряється, в якому стані військовослужбовці потрапили до лікарні, якщо офіційною причиною смерті в частині випадків вказано хвороби — пневмонія, серцево-судинні проблеми чи інші стани, заступник генпрокурора зазначив: "Це перевіряється досить легко, оскільки медичний заклад має фіксувати травми і стан людини, яка надійшла туди на лікування.

І це має відображатися в історії хвороби. Здійснюється первинний огляд відповідними медичними працівниками і фіксуються наявні тілесні ушкодження. Це передбачено відповідними інструкціями".

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Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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