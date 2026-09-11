По делу о небоевых смертях бойцов 425-го полка "Скала" могут провести эксгумации, - заместитель генпрокурора Лещенко

Для установления причин небоевых смертей военнослужащих 425-го полка "Скала" уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Однако если показания родственников или очевидцев о насилии будут противоречить медицинской документации, то может быть проведена эксгумация.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил заместитель генерального прокурора Андрей Лещенко.

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"По таким случаям назначены экспертизы. Они будут проводиться либо на основании документов, либо будет решаться вопрос о необходимости эксгумации погибших, если для этого будут основания. Например, родственники или свидетели будут говорить о том, что видели синяки на теле, что им жаловались на применение силы, на то, что применялись внеуставные средства воздействия, факты пыток, а медицинская документация подразделения, воинской части или военного госпиталя такой информации не содержит, соответственно, эти расхождения можно устранить путем проведения эксгумации и назначения дополнительной повторной судебно-медицинской экспертизы, - рассказал он. - Этот процесс идет, он не остается без внимания. Мы заинтересованы в том, чтобы установить причину смерти".

Отвечая на вопрос о том, проверяется ли, в каком состоянии военнослужащие поступили в больницу, если официальной причиной смерти в некоторых случаях указаны заболевания - пневмония, сердечно-сосудистые проблемы или другие состояния, заместитель генпрокурора отметил: "Это проверяется довольно легко, поскольку медицинское учреждение обязано фиксировать травмы и состояние человека, поступившего туда на лечение.

И это должно отражаться в истории болезни. Проводится первичный осмотр соответствующими медицинскими работниками и фиксируются имеющиеся телесные повреждения. Это предусмотрено соответствующими инструкциями".

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Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом пребывания для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СОЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скала" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скале" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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