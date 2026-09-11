Журналисты установили личности двух надзирателей СИЗО в оккупированном Крыму, которых бывшие заключенные обвиняют в пытках украинцев
Журналисты установили личности двух сотрудников СИЗО № 2 во временно оккупированном Симферополе, которых бывшие заключенные связывают с систематическими избиениями и пытками украинцев. Речь идет о начальнике отдела режима и надзора Леониде Ковехе и его бывшем заместителе Жанате Ахметове.
Об этом говорится в расследовании The Kyiv Independent "Режим Крым", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, СИЗО №2 россияне открыли после начала полномасштабного вторжения. Там содержатся, в частности, гражданские украинцы с захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма.
Жанат Ахметов — россиянин из Омска, который переехал в Крым после его оккупации Россией. До открытия СИЗО №2 он работал в СИЗО №1 в Симферополе.
Бывшие заключенные утверждают, что Ахметов отличался особой жестокостью и регулярно избивал заключенных.
"Этого я никогда не забуду. Он садист. Он мог бить даже без всякого повода. Бил по затылку, знал, где печень, где почки. Хорошо знал, куда бить", — рассказал один из бывших заключенных.
Леонид Ковех — украинец, который после оккупации Крыма перешел на сторону России и стал старшим лейтенантом внутренней службы РФ. Ранее он также работал в СИЗО №1.
По свидетельствам бывших заключенных, избиения и пытки в СИЗО № 2 происходили под его надзором и контролем. Часть опрошенных журналистами заключенных также заявила, что Ковех лично участвовал в пытках украинцев.
Бывшие заключенные рассказали, что их долгое время удерживали без связи с внешним миром и доступа к адвокатам, запрещали общаться между собой. По коридорам заставляли передвигаться, наклонившись вперед с высоко поднятыми за спиной руками.
По их показаниям, в СИЗО применяли избиения и электрошокеры, травили заключенных собаками, ограничивали доступ к гигиене и медицинской помощи. Свет в камерах не выключали даже ночью, а украинцев заставляли учить и петь гимн России.
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