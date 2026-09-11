Журналісти ідентифікували двох наглядачів СІЗО в окупованому Криму, яких колишні в’язні звинувачують у катуваннях українців

Журналісти ідентифікували двох працівників СІЗО №2 у тимчасово окупованому Сімферополі, яких колишні в’язні пов’язують із систематичними побиттями та катуваннями українців. Йдеться про начальника відділу режиму й нагляду Леоніда Ковеха та його колишнього заступника Жаната Ахметова.

Про це йдеться у розслідуванні The Kyiv Independent "Режим Крим", передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, СІЗО №2 росіяни відкрили після початку повномасштабного вторгнення. Там утримують, зокрема, цивільних українців із захоплених територій Херсонської та Запорізької областей, а також Криму.

Жанат Ахметов – росіянин з Омська, який переїхав до Криму після його окупації Росією. До відкриття СІЗО №2 він працював у СІЗО №1 у Сімферополі.

Колишні бранці стверджують, що Ахметов вирізнявся особливою жорстокістю та регулярно бив ув’язнених.

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"Цього я ніколи не забуду. Він садист. Він міг бити навіть без жодного приводу. Бив по потилиці, знав, де печінка, де нирки. Добре знав, куди бити", – розповів один із колишніх в’язнів.

Леонід Ковех – українець, який після окупації Криму перейшов на бік Росії та став старшим лейтенантом внутрішньої служби РФ. Раніше він також працював у СІЗО №1.

За свідченнями колишніх в’язнів, побиття та катування у СІЗО №2 відбувалися під його наглядом і контролем. Частина опитаних журналістами бранців також заявила, що Ковех особисто брав участь у катуваннях українців.

Колишні в’язні розповіли, що їх тривалий час утримували без зв’язку із зовнішнім світом та доступу до адвокатів, забороняли спілкуватися між собою. Коридорами змушували пересуватися нахиленими вперед із високо піднятими за спиною руками.

За їхніми свідченнями, в СІЗО застосовували побиття та електрошокери, цькували ув’язнених собаками, обмежували доступ до гігієни й медичної допомоги. Світло в камерах не вимикали навіть уночі, а українців змушували вчити та співати гімн Росії.

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