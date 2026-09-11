Украина и Австрия разработают "дорожную карту" восстановления с конкретными проектами, ресурсами и сроками, - Мининфраструктуры
Украина и Австрия договорились разработать совместную "дорожную карту" для реализации проектов восстановления. Документ должен определить конкретные проекты, партнеров, ресурсы и сроки, а также создать механизм для привлечения австрийского бизнеса к восстановлению Украины.
Об этом сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, договоренности были достигнуты во время рабочего визита заместителя министра Артема Рыбченко в Австрию в рамках European Forum Alpbach 2026.
"Совместная дорожная карта с Австрией должна стать практическим инструментом с четко определенными партнерами, ресурсами и сроками - от определения приоритетов восстановления до реализации конкретных проектов", - заявил Рыбченко.
В рамках "дорожной карты" стороны планируют определить конкретные проекты восстановления, потенциальных партнеров, необходимые ресурсы и сроки их реализации.
В ходе визита украинская делегация также провела встречи с представителями австрийского бизнеса и финансового сектора, в частности с железнодорожной компанией ÖBB, нефтегазовой компанией RAG Austria и PwC Austria.
Рыбченко также провел переговоры с федеральным министром инноваций, мобильности и инфраструктуры Австрии Петером Ганке, министром экономики, энергетики и туризма Вольфгангом Гаттмансдорфером и правительственным уполномоченным Австрии по вопросам восстановления Украины Вольфгангом Анцергрубером.
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