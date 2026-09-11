Україна та Австрія розроблять дорожню карту відновлення з конкретними проєктами, ресурсами і термінами, - Мінінфраструктури

Україна та Австрія домовилися розробити спільну дорожню карту для реалізації проєктів відновлення. Документ має визначити конкретні проєкти, партнерів, ресурси та терміни, а також створити механізм для залучення австрійського бізнесу до відбудови України.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, домовленостей досягли під час робочого візиту заступника міністра Артема Рибченка до Австрії у межах European Forum Alpbach 2026.

"Спільна дорожня карта з Австрією має стати практичним інструментом із визначеними партнерами, ресурсами та термінами – від визначення пріоритетів відновлення до реалізації конкретних проєктів", – заявив Рибченко.

У межах дорожньої карти сторони планують визначити конкретні проєкти відбудови, потенційних партнерів, необхідні ресурси та строки їхньої реалізації.

Під час візиту українська делегація також провела зустрічі з представниками австрійського бізнесу та фінансового сектору, зокрема залізничною компанією ÖBB, нафтогазовою RAG Austria та PwC Austria.

Рибченко також провів переговори з федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.

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