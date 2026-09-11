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Новини Допомога від Австрії
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Україна та Австрія розроблять дорожню карту відновлення з конкретними проєктами, ресурсами і термінами, - Мінінфраструктури

Україна та Австрія розроблять спільну дорожню карту для реалізації проєктів відновлення

Україна та Австрія домовилися розробити спільну дорожню карту для реалізації проєктів відновлення. Документ має визначити конкретні проєкти, партнерів, ресурси та терміни, а також створити механізм для залучення австрійського бізнесу до відбудови України.

Про це повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, домовленостей досягли під час робочого візиту заступника міністра Артема Рибченка до Австрії у межах European Forum Alpbach 2026.

"Спільна дорожня карта з Австрією має стати практичним інструментом із визначеними партнерами, ресурсами та термінами – від визначення пріоритетів відновлення до реалізації конкретних проєктів", – заявив Рибченко.

У межах дорожньої карти сторони планують визначити конкретні проєкти відбудови, потенційних партнерів, необхідні ресурси та строки їхньої реалізації.

Під час візиту українська делегація також провела зустрічі з представниками австрійського бізнесу та фінансового сектору, зокрема залізничною компанією ÖBB, нафтогазовою RAG Austria та PwC Austria.

Рибченко також провів переговори з федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.

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