В некоторых аптеках запасов отдельных лекарств осталось на 2–3 недели из-за ударов РФ по складам, - АПАУ
В отдельных регионах Украины растет спрос на некоторые лекарственные средства, в то время как их запасы в аптеках сокращаются. В некоторых случаях имеющихся препаратов может хватить лишь на 2–3 недели.
Об этом сообщили журналистам в Ассоциации работников аптечной отрасли (АПАУ), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, риск перебоев с лекарствами в ассоциации связывают с российскими атаками на склады фармацевтической продукции. Уже фиксируются задержки с поставками отдельных категорий препаратов, а дистрибьюторы не всегда могут назвать точные сроки полного возобновления поставок.
Представители фармацевтического рынка уже проводят консультации с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады относительно возможных мер по стабилизации ситуации.
В АПАУ предлагают упростить процедуры ввоза лекарственных средств, расширить доступ аптек к финансовой поддержке и льготному кредитованию, а также применить механизмы параллельного импорта.
Кроме того, ассоциация призывает создать дополнительные возможности для работы аптечных пунктов в защищенных помещениях - метро, подземных переходах и укрытиях.
В то же время украинцев просят не создавать ажиотажа и не скупать препараты без насущной необходимости. Пациентам, которые постоянно принимают лекарства для лечения хронических заболеваний, советуют заранее планировать их приобретение и иметь запас примерно на 2–3 месяца в соответствии с назначениями врача.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, 10 сентября глава Государственного экспертного центра Минздрава Эдем Адаманов заявил, что российские атаки на фармацевтические склады не привели к дефициту лекарств в Украине, а аптечные сети имеют запасы препаратов на один-два месяца.
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