У деяких аптеках запасів окремих ліків залишилося на 2–3 тижні через удари РФ по складах, - АПАУ

В окремих регіонах України зростає попит на деякі лікарські засоби, тоді як їхні запаси в аптеках скорочуються. У деяких випадках наявних препаратів може вистачити лише на 2–3 тижні.

Про це повідомили журналістам в Асоціації працівників аптечної галузі (АПАУ), передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, ризик перебоїв із ліками в асоціації пов’язують із російськими атаками на склади фармацевтичної продукції. Вже фіксуються затримки з постачанням окремих категорій препаратів, а дистриб’ютори не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок.

Представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо можливих заходів для стабілізації ситуації.

В АПАУ пропонують спростити процедури ввезення лікарських засобів, розширити доступ аптек до фінансової підтримки та пільгового кредитування, а також застосувати механізми паралельного імпорту.

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Крім того, асоціація закликає створити додаткові можливості для роботи аптечних пунктів у захищених приміщеннях – метро, підземних переходах та укриттях.

Водночас українців просять не створювати ажіотажу та не скуповувати препарати без нагальної потреби. Пацієнтам, які постійно приймають ліки для лікування хронічних захворювань, радять завчасно планувати їх придбання та мати запас приблизно на 2–3 місяці відповідно до призначень лікаря.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 10 вересня очільник Державного експертного центру МОЗ Едем Адаманов заявив, що російські атаки на фармацевтичні склади не спричинили дефіциту ліків в Україні, а аптечні мережі мають запаси препаратів на один-два місяці.

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