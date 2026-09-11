Россия атакует Украину реактивными и ударными БПЛА вечером 11 сентября, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 11 сентября продолжается атака российских беспилотников на украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

Реактивный БПЛА в Херсонской области, курс на н.п. Великая Александровка, - сообщалось в 19:21.

Реактивный БПЛА мимо Красятичей в Киевской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 19:24.

Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморск/Лиманка) из акватории Черного моря, - сообщалось в 19:26.

Житомирская область: реактивный БПЛА вблизи Малина, курс западный, - сообщалось в 19:35.

Ударный БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 19:50.

Ударный БПЛА на Запорожье с юго-запада, - сообщалось в 19:51.

Обновление

БПЛА на Херсонщине, мимо Большой Лепетихи северо-западным курсом, - сообщалось в 20:12.

Николаевщина: реактивный БПЛА в направлении Казанки/Нового Буга с востока, - сообщалось в 20:23.

Реактивный БПЛА в направлении Компанеевки в Кировоградской области, - сообщалось в 20:58.

Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого в Кировоградской области, - сообщалось в 21:33.

Реактивные БПЛА из Брянской обл., РФ - на Черниговщину, - сообщалось в 21:50.

Черниговщина: реактивный БПЛА в г. Гочаривского в направлении Киевщины, - сообщалось в 22:13.

Еще реактивный БПЛА из Брянской обл., РФ - на Черниговщину, - сообщалось в 22:13.

Ударные БПЛА на северо-востоке Запорожья вектором движения по Днепру, - сообщалось в 22:14.

Реактивный БПЛА на Бровары с севера - сообщалось в 22:35.

Реактивный БПЛА над центральной частью Киева. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:43.

Читайте также: 138 из 161 БПЛА были сбиты силами ПВО. На 19 локациях зафиксированы попадания, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА