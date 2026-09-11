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Россия атакует Украину реактивными и ударными БПЛА вечером 11 сентября, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 11 сентября продолжается атака российских беспилотников на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
- Реактивный БПЛА в Херсонской области, курс на н.п. Великая Александровка, - сообщалось в 19:21.
- Реактивный БПЛА мимо Красятичей в Киевской области в юго-западном направлении, - сообщалось в 19:24.
- Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморск/Лиманка) из акватории Черного моря, - сообщалось в 19:26.
- Житомирская область: реактивный БПЛА вблизи Малина, курс западный, - сообщалось в 19:35.
- Ударный БПЛА на Харьков с севера, - сообщалось в 19:50.
- Ударный БПЛА на Запорожье с юго-запада, - сообщалось в 19:51.
Обновление
- БПЛА на Херсонщине, мимо Большой Лепетихи северо-западным курсом, - сообщалось в 20:12.
- Николаевщина: реактивный БПЛА в направлении Казанки/Нового Буга с востока, - сообщалось в 20:23.
- Реактивный БПЛА в направлении Компанеевки в Кировоградской области, - сообщалось в 20:58.
- Реактивный БПЛА в направлении Кропивницкого в Кировоградской области, - сообщалось в 21:33.
- Реактивные БПЛА из Брянской обл., РФ - на Черниговщину, - сообщалось в 21:50.
Черниговщина: реактивный БПЛА в г. Гочаривского в направлении Киевщины, - сообщалось в 22:13.
Еще реактивный БПЛА из Брянской обл., РФ - на Черниговщину, - сообщалось в 22:13.
Ударные БПЛА на северо-востоке Запорожья вектором движения по Днепру, - сообщалось в 22:14.
Реактивный БПЛА на Бровары с севера - сообщалось в 22:35.
Реактивный БПЛА над центральной частью Киева. Находитесь в укрытиях, – сообщалось в 22:43.
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