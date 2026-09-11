Росія атакує Україну реактивними та ударними БпЛА ввечері 11 вересня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері 11 вересня триває атака російських безпілотників на українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
- Реактивний БпЛА на Херсонщині, курс н.п.Велика Олександрівка, - повідомлялося о 19:21.
- Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 19:24.
- Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморськ /Лиманка) з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 19:26.
- Житомирщина: реактивний БпЛА поблизу Малина курс західний, - повідомлялося о 19:35.
- Ударний БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:50.
- Ударний БпЛА на Запоріжжя з південного-заходу, - повідомлялося о 19:51.
Оновлення
- БпЛА на Херсонщині, повз Велику Лепетиху північно-західним курсом, - повідомлялося о 20:12.
- Миколаївщина: реактивний БпЛА в напрямку Казанки/Нового Буга зі сходу, - повідомлялося о 20:23.
- Реактивний БпЛА у напрямку Компаніївки на Кіровоградщині, - повідомлялося о 20:58.
- Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького на Кіровоградщині, - повідомлялося о 21:33.
- Реактивні БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину, - повідомлялося о 21:50.
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