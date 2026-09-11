УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17423 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
931 4

Росія атакує Україну реактивними та ударними БпЛА ввечері 11 вересня, - Повітряні сили (оновлено)

шахед

Ввечері 11 вересня триває атака російських безпілотників на українські міста. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

  • Реактивний БпЛА на Херсонщині, курс н.п.Велика Олександрівка, - повідомлялося о 19:21.
  • Реактивний БпЛА повз Красятичі на Київщині у південно-західному напрямку, - повідомлялося о 19:24.
  • Реактивний БпЛА у напрямку Одещини (Чорноморськ /Лиманка) з акваторії Чорного моря, - повідомлялося о 19:26.
  • Житомирщина: реактивний БпЛА поблизу Малина курс західний, - повідомлялося о 19:35.
  • Ударний БпЛА на Харків з півночі, - повідомлялося о 19:50.
  • Ударний БпЛА на Запоріжжя з південного-заходу, - повідомлялося о 19:51.

Оновлення

  • БпЛА на Херсонщині, повз Велику Лепетиху північно-західним курсом, - повідомлялося о 20:12.
  • Миколаївщина: реактивний БпЛА в напрямку Казанки/Нового Буга зі сходу, - повідомлялося о 20:23.
  • Реактивний БпЛА у напрямку Компаніївки на Кіровоградщині, - повідомлялося о 20:58.
  • Реактивний БпЛА у напрямку Кропивницького на Кіровоградщині, - повідомлялося о 21:33.
  • Реактивні БпЛА з Брянської обл., рф - на Чернігівщину, - повідомлялося о 21:50. 

Читайте також: 138 зі 161 БпЛА знешкодили сили ППО. На 19 локаціях фіксують влучання, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (5890) атака (2064) Повітряні сили (3770)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 