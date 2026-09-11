Задержка выплат производителям оружия по "Е-баллам": Комитет нацбезопасности прокомментировал ситуацию и заявил о промедлении Минобороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил с заявлением по поводу задержки расчетов с оборонными предприятиями в рамках программы "Е-Баллы".

Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице комитета в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Комитет заявил, что в связи с публичными обращениями и обеспокоенностью оборонных предприятий по поводу задержек расчетов в рамках системы "еБалы" считает необходимым дать разъяснения относительно реального положения дел.

Промедление с подачей документов

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не осуществляет и не согласовывает каждую отдельную оборонную закупку или конкретный контракт Министерства обороны Украины. Осуществление закупок, выбор поставщиков и проведение расчетов по заключенным договорам относятся к полномочиям и ответственности Министерства обороны Украины", - отмечается в заявлении.

Комитет отмечает, что 24 июня 2026 года вступили в силу изменения в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". Этими изменениями предусмотрено, что направления использования средств, указанных в соответствующих абзацах статьи 28, должны согласовываться Министерством обороны Украины и Администрацией Госспецсвязи с профильным комитетом Верховной Рады Украины.

"Речь идет не о согласовании отдельных закупок, контрактов или платежей, а о согласовании направлений использования соответствующих средств", - говорится в заявлении.

Комитет заявил, что неоднократно обращал внимание руководства Минобороны на необходимость представить предусмотренные законом материалы для согласования направлений использования средств НДФЛ. Этот вопрос поднимался, в частности, на нескольких заседаниях Комитета и во время рабочих встреч с новоназначенным руководством Министерства обороны.

"Несмотря на это, соответствующее письмо ГСК о согласовании направлений использования средств от военного НДФЛ за подписью первого заместителя министра обороны Украины Алексея Вискуба поступило в Комитет только вчера - 10 сентября 2026 года. Почему Министерство обороны обратилось в Комитет лишь спустя более двух с половиной месяцев после вступления в силу соответствующей нормы закона - это вопрос к Министерству", - говорится в заявлении.

В Комитете добавили, что, поскольку соответствующие материалы от Министерства обороны наконец-то получены, вопрос согласования направлений использования средств НДФЛ рассмотрят на ближайшем запланированном заседании в приоритетном порядке.

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Финансирование не только за счет НДФЛ

"Отдельно обращаем внимание производителей и общественности: финансирование и расчеты по программе "еБаллы" не ограничиваются исключительно средствами НДФЛ. Расходы на соответствующие цели предусмотрены также по другим бюджетным программам и статьям Министерства обороны Украины. Соответственно, не все средства, используемые для финансирования "Е-Балл", подпадают под указанную законом процедуру согласования", - говорится в заявлении.

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Что предшествовало

Накануне исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко заявил, что производители поставили свою продукцию за "Е-баллы" - и не могут получить за них деньги. Задолженность перед отдельными предприятиями составляет от 24 до сотен миллионов гривен.

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