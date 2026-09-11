Затримка виплат виробникам зброї за "єБалами": Комітет нацбезпеки прокоментував ситуацію та заявив про зволікання Міноборони

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зробив заяву щодо ситуації із затримкою розрахунків з оборонними підприємствами в межах програми "єБали".

Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці комітету в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Комітет заявив, що у зв’язку з публічними зверненнями та занепокоєнням оборонних підприємств щодо затримок розрахунків в межах системи "єБали" вважає за необхідне дати роз’яснення щодо реального стану справ.

Зволікання з подачею документів

"Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не здійснює і не погоджує кожну окрему оборонну закупівлю чи конкретний контракт Міністерства оборони України. Здійснення закупівель, вибір постачальників та проведення розрахунків за укладеними договорами належать до повноважень і відповідальності Міністерства оборони України", - наголошується в заяві.

Комітет зазначає, що 24 червня 2026 року набрали чинності зміни до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік". Цими змінами передбачено, що напрями використання коштів, зазначених у відповідних абзацах статті 28, мають погоджуватися Міністерством оборони України та Адміністрацією Держспецзв’язку з профільним Комітетом Верховної Ради України.

"Йдеться не про погодження окремих закупівель, контрактів чи платежів, а про погодження напрямів використання відповідних коштів", - сказано в заяві.

Комітет завив, що неодноразово наголошував керівництву Міноборони на необхідності подати передбачені законом матеріали для погодження напрямів використання коштів ПДФО. Це питання порушувалося, зокрема, на декількох засіданнях Комітету та під час робочих зустрічей із новопризначеним керівництвом Міністерства оборони.

"Попри це, відповідний лист ДСК щодо погодження напрямів використання коштів від військового ПДФО за підписом першого заступника Міністра оборони України Олексія Вискуба надійшов до Комітету лише вчора — 10 вересня 2026 року. Чому Міністерство оборони звернулося до Комітету лише через понад два з половиною місяці після набрання чинності відповідною нормою закону — це питання до Міністерства", - йдеться у заяві.

У Комітеті додали, що оскільки відповідні матеріали від Міністерства оборони нарешті отримано, питання погодження напрямів використання коштів ПДФО розглянуть на найближчому запланованому засіданні у пріоритетному порядку.

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Фінансування не лише з ПДФО

"Окремо звертаємо увагу виробників та громадськості: фінансування та розрахунки за програмою "єБали" не обмежуються виключно коштами ПДФО. Видатки на відповідні цілі передбачені також за іншими бюджетними програмами та статтями Міністерства оборони України. Відповідно, не всі кошти, які використовуються для фінансування "єБалів", підпадають під зазначену законом процедуру погодження", - йдеться у заяві.

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Що передувало

Напередодні виконавчий директор Української Ради Зброярів Ігор Федірко заявив, що виробники поставили свої продукти за "Е-балами" – і не можуть отримати за них гроші. Заборгованість перед окремими підприємствами становить від 24 до сотень мільйонів гривень.

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