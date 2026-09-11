Россияне атаковали Харьков дроном: один человек погиб, еще двое ранены

Вечером 11 сентября российские захватчики нанесли удар с помощью беспилотника по Киевскому району Харькова. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавший

"Враг нанес удар БПЛА по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, один человек погиб. Еще двое людей пострадали", - написал Синегубов в 22:08.

Впоследствии чиновник уточнил, что в Киевском районе в результате "прилета" вражеского дрона погиб 32-летний мужчина.

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