УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12917 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків
308 1

Росіяни атакували дроном Харків: одна людина загинула, ще двоє поранених

шахеди

Ввечері 11 вересня російські загарбники атакували безпілотником Київський район Харкова. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Є загиблий та постраждалий 

"Ворог наніс удар БпЛА по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще двоє людей постраждали", - написав Синєгубов о 22:08.

Згодом посадовець уточнив, що в Київському районі внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинув 32-річний чоловік.

Читайте також: Росіяни обстріляли три райони Харкова: є влучання у багатоповерхівку

Автор: 

безпілотник БпЛА (5890) Харків (5684) атака (2064) Харківська область (3194) Харківський район (1083)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 