Росіяни атакували дроном Харків: одна людина загинула, ще двоє поранених
Ввечері 11 вересня російські загарбники атакували безпілотником Київський район Харкова. Наразі відомо про одного загиблого та двох постраждалих.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та постраждалий
"Ворог наніс удар БпЛА по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, одна людина загинула. Ще двоє людей постраждали", - написав Синєгубов о 22:08.
Згодом посадовець уточнив, що в Київському районі внаслідок "прильоту" ворожого дрону загинув 32-річний чоловік.
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