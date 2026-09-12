Моди вновь призвал Путина прекратить войну против Украины: "Диалог и дипломатия - это путь вперед"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.
Об этом Моди заявил во время встречи с Путиным в Нью-Дели в рамках саммита БРИКС, пишет Hindustan Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Вторая встреча за две недели
Моди и Путин встретились уже во второй раз менее чем за две недели на полях саммита БРИКС в Нью-Дели (в прошлый раз они проводили переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке 31 августа).
Индийский премьер вновь подчеркнул, что "диалог и дипломатия — это путь вперед для урегулирования конфликтов, а Индия готова содействовать мирным усилиям", отмечается в пресс-релизе МИД Индии.
Как сообщили в МИД Индии, среди региональных и глобальных вопросов, которые фигурировали в их переговорах, были "конфликты в Западной Азии и Черноморском регионе, которые повлияли на морскую торговлю и безопасность индийских моряков".
Сообщается, что по меньшей мере пять индийских моряков погибли в результате нападений на торговые суда в Чёрном море в течение последних недель, и индийская сторона выразила протесты как России, так и Украине в связи с этими инцидентами, которые она назвала неприемлемыми.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что 31 августа российский диктатор Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу в Бишкеке.
- На встрече Моди заявил, что каждый день российско-украинской войны "отбрасывает человечество назад", и призвал перейти от "бесконечной войны" к прекращению военных действий.
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