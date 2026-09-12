Моді знову закликав Путіна припинити війну проти України: "Діалог і дипломатія є шляхом уперед"

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну проти України.

Про це Моді сказав під час зустрічі з Путіним у Нью-Делі на полях саміту БРІКС, пише Нindustan Тimes, інформує Цензор.НЕТ.

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Друга зустріч за два тижні

Моді та Путін зустрілися вже вдруге менш ніж за два тижні на полях саміту БРІКС у Нью-Делі (минулого разу вони проводили переговори на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку 31 серпня).

Індійський прем'єр знову наголосив, що "діалог і дипломатія є шляхом уперед для врегулювання конфліктів, а Індія готова сприяти мирним зусиллям", зазначається у пресрелізі МЗС Індії.

Як повідомили в МЗС Індії, серед регіональних та глобальних питань, що фігурували в їхніх переговорах, були "конфлікти у Західній Азії та Чорноморському регіоні, які вплинули на морську торгівлю та безпеку індійських моряків".

Повідомляється, що щонайменше п'ять індійських моряків загинули внаслідок нападів на торговельні судна в Чорному морі протягом останніх тижнів, і індійська сторона висловила протести як Росії, так і Україні щодо цих інцидентів, які вона назвала неприйнятними.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що 31 серпня російський диктатор Путін і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провели двосторонню зустріч 31 серпня в Бішкеку.

На зустрічі Моді заявив, що кожен день російсько-української війни "відкидає людство назад" та закликав перейти від "нескінченної війни" до закінчення військових дій.

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