Враг нанес удар беспилотником по частному сектору Запорожья: разрушен дом, из-под завалов спасли двух человек
В ночь на 12 сентября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному сектору в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.
Об этом в Telegram сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Разрушен дом
"Разрушен дом, под завалами могут находиться люди: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник нанес удар по частному сектору. Возникли пожары, есть разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - сообщил Федоров в 01:12.
Спасены люди из-под завалов
В 01:25 Федоров сообщил, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье извлекли двух человек.
Сейчас пострадавших осматривают медики.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль