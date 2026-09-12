Враг нанес удар беспилотником по частному сектору Запорожья: разрушен дом, из-под завалов спасли двух человек

В ночь на 12 сентября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному сектору в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.

Об этом в Telegram сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Разрушен дом

"Разрушен дом, под завалами могут находиться люди: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник нанес удар по частному сектору. Возникли пожары, есть разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - сообщил Федоров в 01:12.

Спасены люди из-под завалов

В 01:25 Федоров сообщил, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье извлекли двух человек.

Сейчас пострадавших осматривают медики.

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