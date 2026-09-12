РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
17869 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Запорожье
898 3

Враг нанес удар беспилотником по частному сектору Запорожья: разрушен дом, из-под завалов спасли двух человек

Запоріжжя

В ночь на 12 сентября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по частному сектору в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие, разрушен дом.

Об этом в Telegram сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Разрушен дом 

"Разрушен дом, под завалами могут находиться люди: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник нанес удар по частному сектору. Возникли пожары, есть разрушения. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди", - сообщил Федоров в 01:12.

Спасены люди из-под завалов 

В 01:25 Федоров сообщил, что из-под завалов разрушенного дома в Запорожье извлекли двух человек.

Сейчас пострадавших осматривают медики.

Читайте также: В Запорожье после удара российского беспилотника остались без электричества 6,7 тысячи потребителей

Автор: 

Запорожье (3216) Запорожская область (4875) атака (2058) Запорожский район (827)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 