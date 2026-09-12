УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6734 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Запоріжжя
158 0

Ворог вдарив безпілотником по приватному сектору Запоріжжя: загинули дві людини, ще одна – постраждала, зруйновано будинок. ФОТО (оновлено)

У ніч на 12 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по приватному сектору у Запоріжжі. Внаслідок атаки є загиблі, ще одна людина постраждала, зруйновано будинок.

Про це в телеграм повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зруйновано будинок 

"Зруйнований будинок, під завалами можуть перебувати люди: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Федоров о 01:12.

Врятовано людей з-під завалів 

О 01:25 Федоров повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.

Наразі постраждалих обстежують медики.

Оновлення 

О 01:41 Федоров повідомив, що померла одна з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

О 02:36 Федоров повідомив, що з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі дістали тіло чоловіка, кількість загиблих зросла до двох.

Загинули 64-річна жінки та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка.

удари по Запоріжжі

удари по Запоріжжі

удари по Запоріжжі

удари по Запоріжжі

Читайте також: У Запоріжжі після удару російського безпілотника знеструмлено 6,7 тисячі споживачів

Автор: 

Запоріжжя (2336) Запорізька область (5251) атака (2064) Запорізький район (831)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 