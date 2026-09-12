Ворог вдарив безпілотником по приватному сектору Запоріжжя: загинули дві людини, ще одна – постраждала, зруйновано будинок. ФОТО (оновлено)
У ніч на 12 вересня російські окупанти вдарили безпілотником по приватному сектору у Запоріжжі. Внаслідок атаки є загиблі, ще одна людина постраждала, зруйновано будинок.
Про це в телеграм повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Зруйновано будинок
"Зруйнований будинок, під завалами можуть перебувати люди: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Російський безпілотник ударив по приватному сектору. Виникли пожежі, є руйнування. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Федоров о 01:12.
Врятовано людей з-під завалів
О 01:25 Федоров повідомив, що з-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі дістали двох людей.
Наразі постраждалих обстежують медики.
Оновлення
О 01:41 Федоров повідомив, що померла одна з постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
О 02:36 Федоров повідомив, що з-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Запоріжжі дістали тіло чоловіка, кількість загиблих зросла до двох.
Загинули 64-річна жінки та 37-річний чоловік. Поранень дістала 59-річна жінка.
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