Потребности украинской энергетики на ближайшие десятилетия оцениваются как минимум в $91 млрд, - Шмыгаль

Украине в течение ближайших десятилетий потребуется не менее 91 млрд долларов на развитие энергетического сектора. Речь идет не только о восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и о масштабных инвестициях в новые генерирующие мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По словам Шмыгаля, Украина заинтересована не только в помощи международных партнеров, но и в привлечении частного капитала в энергетический сектор.

"В феврале вместе с канадским коллегой Тимом Ходжсоном мы подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве Украины и Канады в энергетическом секторе. Его основная суть - не "помощь", а "инвестиции". Политические двери открыты. Теперь задача бизнеса - прийти с конкретными проектами", - отметил министр.

Для инвесторов упрощают условия

Украина уже работает над упрощением условий для инвесторов и развитием новой генерации. В частности, созданы три уровня кредитования энергетических проектов.

Также упрощена процедура подключения новых генерирующих мощностей к энергосистеме. Срок выдачи технических условий сокращен с 10 до 2 дней, а количество необходимых документов - с семи до двух.

В Украине планируется строительство 1,5 ГВт новой генерации

Кроме того, стартовал конкурс на строительство 1,5 ГВт новой высокоманевренной генерации.

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Масштаб аукционной поддержки в 2026 году увеличили более чем в три раза — до 1 ГВт.

Украина предлагает Канаде энергетическое партнерство

Шмыгаль отметил, что Украина может быть интересна для канадского энергетического бизнеса благодаря масштабному рынку, интегрированному в ЕС, а также значительному спросу на энергетический капитал и оборудование в течение следующих десятилетий.

"Канада, в свою очередь, располагает долгосрочным капиталом, технологиями, инжинирингом и финансовыми инструментами снижения риска. Мы предлагаем объединить эти преимущества, сформировать новые трансатлантические энергетические цепочки, обеспечить энергетическую безопасность Украины и Европы и усилить экономическое присутствие Канады на европейском энергорынке", - заявил министр.

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