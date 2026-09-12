Потреби української енергетики на найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у $91 млрд, - Шмигаль

Україні протягом найближчих десятиліть знадобиться щонайменше 91 млрд доларів для розвитку енергетичного сектору. Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нову генерацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

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За словами Шмигаля, Україна зацікавлена не лише в допомозі міжнародних партнерів, а й у залученні приватного капіталу до енергетичного сектору.

"У лютому разом із канадським колегою Тімом Годжсоном ми підписали Меморандум про стратегічне співробітництво України та Канади в енергетичному секторі. Його головний зміст — не "допомога", а "інвестиції". Політичні двері відкриті. Тепер завдання бізнесу — прийти із конкретними проєктами", — зазначив міністр.

Для інвесторів спрощують умови

Україна вже працює над спрощенням умов для інвесторів та розвитком нової генерації. Зокрема, створено три рівні кредитування енергетичних проєктів.

Також скорочено процедуру приєднання нової генерації до енергосистеми. Строк видачі технічних умов зменшили з 10 до 2 днів, а кількість необхідних документів - із семи до двох.

В Україні планують будівництво 1,5 ГВт нової генерації

Крім того, стартував конкурс на будівництво 1,5 ГВт нової високоманеврової генерації.

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Масштаб аукціонної підтримки у 2026 році збільшили більш ніж утричі — до 1 ГВт.

Україна пропонує Канаді енергетичне партнерство

Шмигаль зазначив, що Україна може бути цікавою для канадського енергетичного бізнесу завдяки масштабному ринку, інтегрованому в ЄС, а також значному попиту на енергетичний капітал і обладнання впродовж наступних десятиліть.

"Канада, своєю чергою, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику. Ми пропонуємо об’єднати ці переваги, сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи й посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку", - заявив міністр.

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