РФ забирает деньги учителей и медиков, чтобы выплачивать бонусы новобранцам-оккупантам, - СВР
В российских регионах начали откладывать или полностью отменять запланированную индексацию зарплат работникам бюджетной сферы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.
Деньги учителей и медиков забирают на выплаты новобранцам армии РФ
Как отмечается, региональные власти вынуждены отбирать деньги у учителей, медиков и ученых, чтобы покрыть "непредвиденные расходы" на денежные бонусы для новых военнослужащих-контрактников.
В частности, в Якутии запланированное с 1 июля повышение окладов бюджетников на 5,4% перенесли на осень. В ответе правительства республики прямо указали, что деньги перенаправили на выплаты наемникам, которые подписывают контракты с армией РФ. Ранее региональную единовременную выплату за отправку на войну против Украины там повысили с 2,1 млн до 3 млн рублей, что истощило местную казну.
Военная машина Кремля истощает региональные бюджеты
При этом дефицит бюджета Якутии только за первый квартал достиг почти 9,5 млрд рублей при годовом плане в 12,75 млрд. Аналогично поступили и власти Ростовской области РФ, которые просто отменили запланированное на октябрь повышение зарплат бюджетникам на 4%.
Аналитики отмечают, что это яркий пример того, как кремлевская военная машина высасывает последние ресурсы из регионов. В погоне за пополнением рядов оккупантов деньгами РФ окончательно разрушает собственную социальную сферу и загоняет региональные бюджеты в глубокую долговую яму.
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