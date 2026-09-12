В российских регионах начали откладывать или полностью отменять запланированную индексацию зарплат работникам бюджетной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки.

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Деньги учителей и медиков забирают на выплаты новобранцам армии РФ

Как отмечается, региональные власти вынуждены отбирать деньги у учителей, медиков и ученых, чтобы покрыть "непредвиденные расходы" на денежные бонусы для новых военнослужащих-контрактников.

В частности, в Якутии запланированное с 1 июля повышение окладов бюджетников на 5,4% перенесли на осень. В ответе правительства республики прямо указали, что деньги перенаправили на выплаты наемникам, которые подписывают контракты с армией РФ. Ранее региональную единовременную выплату за отправку на войну против Украины там повысили с 2,1 млн до 3 млн рублей, что истощило местную казну.

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Военная машина Кремля истощает региональные бюджеты

При этом дефицит бюджета Якутии только за первый квартал достиг почти 9,5 млрд рублей при годовом плане в 12,75 млрд. Аналогично поступили и власти Ростовской области РФ, которые просто отменили запланированное на октябрь повышение зарплат бюджетникам на 4%.

Аналитики отмечают, что это яркий пример того, как кремлевская военная машина высасывает последние ресурсы из регионов. В погоне за пополнением рядов оккупантов деньгами РФ окончательно разрушает собственную социальную сферу и загоняет региональные бюджеты в глубокую долговую яму.

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