РФ готовит теракты на ВОТ во время "выборов", чтобы обвинить Украину и сорвать мирный процесс, - СВР

Существует высокая вероятность того, что российские спецслужбы устроят громкие провокации и террористические акты под "флагом Украины" в дни проведения незаконных "выборов" в Госдуму и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированных территориях Украины, чтобы оправдать репрессивную политику в отношении местного населения и необходимость проведения очередной волны мобилизации в РФ.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Срыв мирного процесса

Как отмечается, главная цель Кремля — срыв мирного процесса при посредничестве США путем искусственной эскалации, дискредитации Украины и демонстрации западным партнерам якобы "бесперспективности" дипломатического трека.

"Использование кровавых провокаций во время избирательных или знаковых для руководства РФ событий — это проверенная десятилетиями практика российских властей. Традиционно Кремль использует эти меры для психологического давления, легитимизации захваченных территорий, а также для создания поводов для оправдания дальнейшей эскалации или репрессий", — отмечают в СВР.

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Какие сценарии возможны

Так, в дни активного голосования (18–20 сентября) на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, высока вероятность реализации следующих сценариев:

Взрывы избирательных участков или пунктов сбора бюллетеней в нерабочее время (чтобы избежать массовых жертв среди ключевых российских пропагандистов, но получить нужную картинку "разрушенного участка"). Диверсии на транспорте или инфраструктуре, задействованной в перевозке членов избирательных комиссий, с последующим обвинением украинских дронов или диверсионных групп. Резонансные покушения на коллаборационистов — руководителей оккупационных избиркомов или кандидатов в депутаты, которые активно демонстрируют свою лояльность перед камерами.

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Что советуют жителям

В целях сохранения жизни и здоровья важно максимально избегать любых мест скопления людей, так называемых избирательных участков, административных зданий, задействованных в процессе голосования, а также объектов военной инфраструктуры оккупантов в период с 17 по 21 сентября 2026 года.

"Российские спецслужбы не обращают внимания на жертвы среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", — отмечают в СВР.

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