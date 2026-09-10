РФ готує теракти на ТОТ під час "виборів", щоб звинуватити Україну та зірвати мирний трек, - СЗР

Існує висока ймовірність вчинення російськими спецслужбами резонансних провокацій та терористичних актів під "прапором України" в дні проведення незаконних "виборів" до Держдуми та примусового "дострокового голосування" на ТОТ України, щоб виправдати репресивну політику щодо місцевого населення та необхідність проведення чергової хвилі мобілізації в РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Зрив мирного процесу

Як наголошується, головна мета Кремля – зрив мирного процесу за посередництва США шляхом штучної ескалації, дискредитації України та демонстрації західним партнерам нібито "безперспективності" дипломатичного треку.

"Використання кривавих провокацій під час електоральних або сакральних для керівництва рф подій є випробуваною десятиліттями практикою російської влади. Традиційно кремль використовує ці заходи для психологічного тиску, легітимізації захоплених територій, а також для створення приводів для виправдання подальшої ескалації чи репресій", - зауважують у СЗР.

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Які сценарії можливі

Так, у дні активного голосування (18–20 вересня) на ТОТ Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у Криму, є висока вірогідність реалізації таких сценаріїв:

Підриви виборчих дільниць або пунктів збору бюлетенів у неробочий час (щоб уникнути масових жертв серед ключових російських пропагандистів, але отримати потрібну картинку "зруйнованої дільниці"). Диверсії на транспорті чи інфраструктурі, задіяній у перевезенні членів виборчих комісій, із подальшим звинуваченням українських дронів чи диверсійних груп. Резонансні замахи на колаборантів – очільників окупаційних виборчкомів чи кандидатів у депутати, які активно демонструють свою лояльність на камери.

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Що радять мешканцям

З метою збереження життя та здоров'я важливо максимально уникати будь-яких місць скупчення людей, так званих виборчих дільниць, адміністративних будівель, залучених до процесу голосування, а також обє'ктів військової інфраструктури окупантів у період з 17 по 21 вересня 2026 року.

"Російські спецслужби не зважають на жертви серед цивільного населення, якщо це відповідає їхнім поточним політичним завданням. Будь-яке скупчення людей на ТОТ у ці дні є потенційною мішенню для провокацій кремлівської пропаганди", - наголошують у СЗР.

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