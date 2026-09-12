РФ забирає гроші вчителів та медиків, щоб виплачувати бонуси новобранцям-окупантам, - СЗР

У російських регіонах почали відкладати або повністю скасовувати заплановану індексацію зарплат працівникам бюджетної сфери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.

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Гроші вчителів та медиків забирають на виплати новобранцям армії РФ

Як зазначається, регіональна влада змушена відбирати гроші у вчителів, медиків та науковців, щоб покрити "непередбачені витрати" на грошові бонуси для нових військовослужбовців-контрактників.

Зокрема, в Якутії заплановане з 1 липня підвищення окладів бюджетників на 5,4% перенесли на осінь. У відповіді уряду республіки прямо зазначили, що гроші перенаправили на виплати найманцям, які підписують контракти з армією РФ. Раніше регіональну одноразову виплату за відправку на війну проти України там підняли з 2,1 млн до 3 млн рублів, що виснажило місцеву скарбницю.

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Воєнна машина Кремля виснажує регіональні бюджети

При цьому дефіцит бюджету Якутії лише за перший квартал досяг майже 9,5 млрд рублів при річному плані у 12,75 млрд. Аналогічно вчинила і влада ростовської області РФ, яка просто скасувала заплановане на жовтень підвищення зарплат бюджетникам на 4%.

Аналітики зазначають, що це яскравий приклад того, як кремлівська воєнна машина висмоктує останні ресурси з регіонів. У гонитві за поповненням лав окупантів грошима РФ остаточно руйнує власну соціальну сферу та заганяє регіональні бюджети в глибоку боргову яму.

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