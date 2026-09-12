РФ забирає гроші вчителів та медиків, щоб виплачувати бонуси новобранцям-окупантам, - СЗР
У російських регіонах почали відкладати або повністю скасовувати заплановану індексацію зарплат працівникам бюджетної сфери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки.
Гроші вчителів та медиків забирають на виплати новобранцям армії РФ
Як зазначається, регіональна влада змушена відбирати гроші у вчителів, медиків та науковців, щоб покрити "непередбачені витрати" на грошові бонуси для нових військовослужбовців-контрактників.
Зокрема, в Якутії заплановане з 1 липня підвищення окладів бюджетників на 5,4% перенесли на осінь. У відповіді уряду республіки прямо зазначили, що гроші перенаправили на виплати найманцям, які підписують контракти з армією РФ. Раніше регіональну одноразову виплату за відправку на війну проти України там підняли з 2,1 млн до 3 млн рублів, що виснажило місцеву скарбницю.
Воєнна машина Кремля виснажує регіональні бюджети
При цьому дефіцит бюджету Якутії лише за перший квартал досяг майже 9,5 млрд рублів при річному плані у 12,75 млрд. Аналогічно вчинила і влада ростовської області РФ, яка просто скасувала заплановане на жовтень підвищення зарплат бюджетникам на 4%.
Аналітики зазначають, що це яскравий приклад того, як кремлівська воєнна машина висмоктує останні ресурси з регіонів. У гонитві за поповненням лав окупантів грошима РФ остаточно руйнує власну соціальну сферу та заганяє регіональні бюджети в глибоку боргову яму.
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