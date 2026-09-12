Россияне вновь атаковали предприятие в Днепре
Утром 12 сентября российские войска нанесли повторный удар по предприятию в Днепре. Ночью оно также подверглось атаке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.
"Враг снова атаковал Днепр. Повторный удар — по тому же предприятию, что и ночью", — отметил Ганжа.
По его словам, информацию о возможных пострадавших сейчас уточняют.
Что предшествовало?
С вечера 11 сентября Днепропетровская область находилась под вражескими ударами. Россияне атаковали 4 района ракетами, авиабомбами, беспилотниками и артиллерией.
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