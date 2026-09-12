Россияне вновь атаковали предприятие в Днепре

Утром 12 сентября российские войска нанесли повторный удар по предприятию в Днепре. Ночью оно также подверглось атаке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

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"Враг снова атаковал Днепр. Повторный удар — по тому же предприятию, что и ночью", — отметил Ганжа.

По его словам, информацию о возможных пострадавших сейчас уточняют.

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Что предшествовало?

С вечера 11 сентября Днепропетровская область находилась под вражескими ударами. Россияне атаковали 4 района ракетами, авиабомбами, беспилотниками и артиллерией.

В Кривом Роге разрушено промышленное предприятие. Погиб человек. Еще трое пострадали. В больницу в тяжелом состоянии доставили 54-летнего мужчину.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр и Марганецкая громада. Разрушены частные дома и пожарная часть.

В Синельниковском районе пострадали Васильковская и Раевская громады. Произошли пожары.

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