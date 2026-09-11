Россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранены 7 человек. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего 7 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг атаковал Днепр. В городе вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ повреждены частное предприятие и гаражи.

Взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах.

7 человек получили ранения в результате удара российских войск.

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