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Россияне атаковали Днепр: возник пожар, ранены 7 человек. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего 7 человек получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг атаковал Днепр. В городе вспыхнул пожар", — говорится в сообщении.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ повреждены частное предприятие и гаражи.
Взрывной волной выбиты окна в близлежащих жилых домах.
7 человек получили ранения в результате удара российских войск.
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