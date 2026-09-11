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Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа, поранення дістали 12 осіб. ВІДЕО+ФОТО
Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого поранення дістали 7 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ворог атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство та гаражі.
Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч.
7 осіб дістали поранення внаслідок удар російських військ.
Кількість поранених зросла до 12 осіб.
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