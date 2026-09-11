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Новини Фото Атака на Дніпро
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Росіяни атакували Дніпро: виникла пожежа, поранення дістали 12 осіб. ВІДЕО+ФОТО

Російські окупаційні війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого поранення дістали 7 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог атакував Дніпро. У місті зайнялася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки РФ пошкоджено приватне підприємство та гаражі.

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Вибуховою хвилею вибиті вікна у житлових будинках поруч.

7 осіб дістали поранення внаслідок удар російських військ.

Кількість поранених зросла до 12 осіб.

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Дніпро (3164) обстріл (36657) Дніпропетровська область (5264) Дніпровський район (494)
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