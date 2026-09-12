Росіяни повторно атакували підприємство у Дніпрі

Російські війська вранці 12 вересня завдали повторного удару по підприємству у Дніпрі. Вночі його також було атаковано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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"Ворог знову атакував Дніпро. Повторний удар - по тому ж підприємству, що й вночі", - зазначив Ганжа.

За його словами, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.

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Що передувало?

З вечора 11 вересня Дніпропетровщина перебувала під ворожими ударами. Росіяни атакували 4 райони ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією.

У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Загинула людина. Ще троє постраждали. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Марганецька громада. Понівечені приватні оселі і пожежна частина.

У Синельниківському районі потерпали Васильківська та Раївська громади. Сталися пожежі.

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