Росіяни повторно атакували підприємство у Дніпрі
Російські війська вранці 12 вересня завдали повторного удару по підприємству у Дніпрі. Вночі його також було атаковано.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог знову атакував Дніпро. Повторний удар - по тому ж підприємству, що й вночі", - зазначив Ганжа.
За його словами, інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють.
Що передувало?
З вечора 11 вересня Дніпропетровщина перебувала під ворожими ударами. Росіяни атакували 4 райони ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією.
У Кривому Розі понівечене промислове підприємство. Загинула людина. Ще троє постраждали. До лікарні у важкому стані доправили 54-річного чоловіка.
На Нікопольщині під ударом були райцентр і Марганецька громада. Понівечені приватні оселі і пожежна частина.
У Синельниківському районі потерпали Васильківська та Раївська громади. Сталися пожежі.
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