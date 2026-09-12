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Новости Доверие к Зеленскому
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От 40-дневной операции СБУ до "украинцы не останутся без еды": Николов раскритиковал обнадеживающие заявления Зеленского за вытеснение реальности

Зеленский успокаивает украинцев

В конце июня этого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, которая должна была побудить Россию завершить войну, а уже 11 сентября ему пришлось успокаивать украинцев, заверив, что без еды они не останутся.

На это обращает внимание в Facebook журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Зеленский дает людям ложную надежду

По его мнению, вместо того, чтобы обозначить народу реальные перспективы, Зеленский занимается обнадеживанием.

Николов критикует Зеленского

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"Вот в этом и беда с обнадеживателями. Они вытесняют реальность, действуют в искаженной картине мира, а потому делают неправильные вещи. Да еще и затыкают рты тем, кто указывает на настоящие проблемы. А потом "херак, колхоз Маяк". 
Вот почему я считаю оптимистов более вредными, чем пессимистов. Пессимисты хотя бы видят дно, от которого нужно отталкиваться. А лучше просто быть реалистом))))", - пишет журналист.

Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Юрий Николов (148)
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Топ комментарии
+47
Саме так! Заткнути б бубочці писок, більше користі було б.
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12.09.2026 10:54 Ответить
+47
Потужний контрнаступ >>> Донбас має триматись.
Потужна курська операція >>> Суми мають триматись
Потужні "далекобійні санкції" >>> українці мають пережити зиму
Потужний примус до миру >>> українцям повинно вистачити їжі
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12.09.2026 10:58 Ответить
+38
Цей Оманський диктор своєї галіматні, упродовж 7 років тільки рятує вагнерівців, цемаха, беркутівців, симоненка, кабміндічів, шуфрича, каламойського, генпрокурорівських кришувальників колл-центів та всіх контрабандистів !!! Більшого злодія та шкоди для Українців, ще не було!!
Слава Україні!!
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12.09.2026 11:18 Ответить

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