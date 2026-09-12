От 40-дневной операции СБУ до "украинцы не останутся без еды": Николов раскритиковал обнадеживающие заявления Зеленского за вытеснение реальности

В конце июня этого года президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ, которая должна была побудить Россию завершить войну, а уже 11 сентября ему пришлось успокаивать украинцев, заверив, что без еды они не останутся.

На это обращает внимание в Facebook журналист Юрий Николов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский дает людям ложную надежду

По его мнению, вместо того, чтобы обозначить народу реальные перспективы, Зеленский занимается обнадеживанием.

Читайте также: Мы не знаем, войдет ли Украина в НАТО, но будем добиваться самых надежных гарантий безопасности, - Зеленский

"Вот в этом и беда с обнадеживателями. Они вытесняют реальность, действуют в искаженной картине мира, а потому делают неправильные вещи. Да еще и затыкают рты тем, кто указывает на настоящие проблемы. А потом "херак, колхоз Маяк".

Вот почему я считаю оптимистов более вредными, чем пессимистов. Пессимисты хотя бы видят дно, от которого нужно отталкиваться. А лучше просто быть реалистом))))", - пишет журналист.