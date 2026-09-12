Від 40-денної операції СБУ до "українці не залишаться без їжі": Ніколов розкритикував обнадійливі заяви Зеленського за витіснення реальності
Наприкінці червня цього року президент України Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ, яка мала спонукати Росію завершити війну, а вже 11 вересня мусів заспокоювати українців, що без їжі вони не залишаться.
На це звертає увагу у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський дає людям хибну надію
На його думку, замість того, щоб окреслювати народу реальні перспективи, Зеленський займається обнадійництвом.
"Ось це біда з обнадійниками. Вони витісняють реальність, діють у спотвореній картині світу, відтак роблять неправильні речі. Та ще й затикають роти тим, хто вказує на справжні проблеми. А потім "хєрак, колхоз Маяк".
Ось чому я обнадійників вважаю більш шкідливими ніж песимістів. Песимісти хоча б бачать дно, від якого треба відштовхуватись. А краще просто бути реалістом))))", - пише журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль