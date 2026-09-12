Від 40-денної операції СБУ до "українці не залишаться без їжі": Ніколов розкритикував обнадійливі заяви Зеленського за витіснення реальності

Наприкінці червня цього року президент України Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію СБУ, яка мала спонукати Росію завершити війну, а вже 11 вересня мусів заспокоювати українців, що без їжі вони не залишаться.

На це звертає увагу у фейсбуку журналіст Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

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Зеленський дає людям хибну надію

На його думку, замість того, щоб окреслювати народу реальні перспективи, Зеленський займається обнадійництвом.

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"Ось це біда з обнадійниками. Вони витісняють реальність, діють у спотвореній картині світу, відтак роблять неправильні речі. Та ще й затикають роти тим, хто вказує на справжні проблеми. А потім "хєрак, колхоз Маяк".

Ось чому я обнадійників вважаю більш шкідливими ніж песимістів. Песимісти хоча б бачать дно, від якого треба відштовхуватись. А краще просто бути реалістом))))", - пише журналіст.