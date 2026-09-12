"Альфа" в августе поразила 17 средств ПВО и 23 РСЗО
Спецназовцы СБУ "Альфа" за август обезвредили почти 6000 захватчиков. Также были уничтожены 17 средств ПВО, 23 РСЗО и 46 бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.
"Уже полгода "Альфа" демонстрирует самые высокие показатели среди подразделений Сил обороны Украины, нанося врагу ощутимые потери на передовой и в тылу", — говорится в сообщении.
По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.
Также были поражены:
- 9142 БПЛА и НРК различного типа
- 2977 единиц автомобильной техники
- 2791 антенна и узел связи
- 1183 фортификационных сооружения
- 756 расчетов БПЛА
- 222 склада с боекомплектом и имуществом
- 48 артиллерийских систем и САУ
- 46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины
- 26 средств РЛС/РЭБ
- 23 РСЗО
- 20 единиц водного транспорта
- 17 средств ПВО
- 4 единицы авиационной техники
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