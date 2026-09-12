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"Альфа" в августе поразила 17 средств ПВО и 23 РСЗО

"Альфа" в августе обезвредила почти 6000 военнослужащих РФ

 Спецназовцы СБУ "Альфа" за август обезвредили почти 6000 захватчиков. Также были уничтожены 17 средств ПВО, 23 РСЗО и 46 бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

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"Уже полгода "Альфа" демонстрирует самые высокие показатели среди подразделений Сил обороны Украины, нанося врагу ощутимые потери на передовой и в тылу", — говорится в сообщении.

По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.

Также были поражены:

  • 9142 БПЛА и НРК различного типа
  • 2977 единиц автомобильной техники
  • 2791 антенна и узел связи
  • 1183 фортификационных сооружения
  • 756 расчетов БПЛА
  • 222 склада с боекомплектом и имуществом
  • 48 артиллерийских систем и САУ
  • 46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины
  • 26 средств РЛС/РЭБ
  • 23 РСЗО
  • 20 единиц водного транспорта
  • 17 средств ПВО
  • 4 единицы авиационной техники

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