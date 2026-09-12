"Альфа" в августе поразила 17 средств ПВО и 23 РСЗО

Спецназовцы СБУ "Альфа" за август обезвредили почти 6000 захватчиков. Также были уничтожены 17 средств ПВО, 23 РСЗО и 46 бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СБУ.

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"Уже полгода "Альфа" демонстрирует самые высокие показатели среди подразделений Сил обороны Украины, нанося врагу ощутимые потери на передовой и в тылу", — говорится в сообщении.

По проверенным данным профильного подразделения "Альфы" СБУ, в августе 2026 года спецназовцы обезвредили почти 6000 оккупантов.

Также были поражены:

9142 БПЛА и НРК различного типа

2977 единиц автомобильной техники

2791 антенна и узел связи

1183 фортификационных сооружения

756 расчетов БПЛА

222 склада с боекомплектом и имуществом

48 артиллерийских систем и САУ

46 единиц бронированной техники, из них 13 танков и 33 боевые бронированные машины

26 средств РЛС/РЭБ

23 РСЗО

20 единиц водного транспорта

17 средств ПВО

4 единицы авиационной техники

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