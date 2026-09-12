"Альфа" у серпні уразила 17 засобів ППО та 23 РСЗВ
Спецпризначенці СБУ "Альфа" за серпень знешкодили майже 6000 загарбників. Також уражено 17 засобів ППО, 23 РСЗВ та 46 бронемашин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.
"Вже пів року "Альфа" демонструє найвищі показники серед підрозділів Сил оборони України, завдаючи ворогу відчутних втрат на передовій та в тилу", - йдеться в повідомленні.
За верифікованими даними профільного підрозділу "Альфи" СБУ, у серпні 2026 року спецпризначенці знешкодили майже 6000 окупантів.
Також було уражено:
- 9142 БпЛА та НРК різного типу
- 2977 одиниць автомобільної техніки
- 2791 антену та вузол зв’язку
- 1183 фортифікаційні споруди
- 756 розрахунків БпЛА
- 222 склади з БК та майном
- 48 артилерійських систем та САУ
- 46 одиниць броньованої техніки, з них 13 танків та 33 бойові броньовані машини
- 26 засобів РЛС/РЕБ
- 23 РСЗВ
- 20 одиниць водного транспорту
- 17 засобів ППО
- 4 одиниці авіаційної техніки
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