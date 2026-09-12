Будрис о массированной атаке РФ: Никогда не доверяйте Путину, его заявление о стремлении к миру не стоит и полкопейки

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис отреагировал на очередную массированную атаку РФ на Украину, в частности на Одесскую область.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ

"Никогда не доверяйте Путину"

"Заявление Путина о том, что Россия стремится завершить войну путем переговоров, не стоит даже полкопейки. Пока он делает все возможное, чтобы обмануть мир в очередной попытке избежать дополнительных санкций против военной машины и экономики Кремля, российские ракеты и дроны продолжают убивать невинных украинских граждан", — написал Будрис.

Также он призвал никогда не доверять Путину и его словам.

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Путин понимает только язык силы

Будрис подчеркнул, что единственный язык, который понимает Путин, – это язык силы: больше оружия для Украины и больше санкций против России и ее союзников.

"Украина переживает очень тяжелые времена, но она не одинока и никогда не будет одинокой. Литва и другие международные партнеры поддерживают Украину и будут продолжать это делать столько, сколько понадобится, чтобы победить агрессора", — подчеркнул глава МИД Литвы.

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