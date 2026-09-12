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Новости Фото Обстрелы Украины
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Россия атаковала ряд регионов Украины: есть погибшие, раненые и масштабные разрушения. ФОТО

За последние сутки российские войска атаковали населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Николаевской областей. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры и транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Черниговской области дрон попал в частный двор

Поздно вечером 11 сентября российские войска атаковали "Геранной" одно из сел Сновской громады. Беспилотник попал в частный двор, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Пострадала пожилая женщина - у нее диагностировали острую стрессовую реакцию. В результате удара уничтожено хозяйственное здание.

За прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировали 48 обстрелов, 34 из них - атаки FPV-дронами в приграничной зоне.

В Сумской области погиб мужчина, трое человек пострадали

На территории Сумской области под ударами российских войск находились 22 населенных пункта, сообщили в полиции области.

В Миропольской громаде в результате атаки российского беспилотника погиб 68-летний мужчина.

В Новослободской громаде в результате удара вражеского дрона ранен 64-летний мужчина.

Обстрелы Сумской области 11 сентября

Также за медицинской помощью обратились две женщины в возрасте 19 и 48 лет. Они получили травмы 9 сентября в результате попадания российского беспилотника в торговый центр в Сумской громаде.

В результате российских атак повреждены жилые дома, учебные заведения, складские помещения, объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, а также транспортные средства.

Обстрелы Сумской области 11 сентября

В Харьковской области погиб мужчина, есть раненые

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и семь населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В результате обстрела Харькова погиб 32-летний мужчина.

Медики также оказали помощь женщинам 63 и 75 лет, которые 10 сентября получили ранения вблизи Купянска, а также 75-летнему мужчине, пострадавшему в тот же день в селе Грачевка Вильховатской громады.

В Прудянке Дергачевской громады в результате взрыва неизвестного устройства ранен 19-летний мужчина.

Российские войска атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова с помощью беспилотников.

За сутки враг применил шесть КАБ, один БПЛА типа "Герань-2", три дрона "Молния", пять FPV-дронов и 144 беспилотника, тип которых устанавливается.

Удары по Харьковской области 11–12 сентября

В Старом Салтове дрон попал в многоэтажный дом

Утром 12 сентября российский FPV-дрон атаковал пятиэтажный жилой дом в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщили в ГСЧС

Беспилотник попал в балкон квартиры на втором этаже. В результате удара возник пожар - горели два балкона и комната квартиры.

Удары по Харьковской области 11–12 сентября

В момент атаки в доме находилась 68-летняя женщина. У неё возникла острая стрессовая реакция. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Донецкой области за сутки погибли четыре человека

За 11 сентября полиция зафиксировала 1016 российских ударов по линии фронта и жилому сектору Донецкой области. Под обстрелом находились Краматорск, Славянск, Черкасское, Ясногорка, Золотые Пруды, Левадное, Приволье и Селезновка, сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области

В Краматорске российские войска нанесли 10 ударов КАБ-250, РСЗО "Торнадо-С" и дронами. По данным полиции, погибли двое гражданских лиц. Повреждены четыре многоквартирных и 22 частных дома, учебное заведение, СТО, почтомат, стоянка и три автомобиля.

В Славянске в результате пяти атак, в том числе трех с применением КАБ-250, погиб один человек, ещё трое получили травмы. Повреждены пять многоквартирных и десять частных домов, учебное заведение и объект инфраструктуры.

В Ясногорке российский БПЛА "Ланцет" попал в автомобиль скорой помощи. Один медицинский работник погиб, еще двое получили ранения.

Также в Золотых Прудах повреждены три частных дома и три автомобиля, в Черкасском и Левадном — объекты инфраструктуры, в Селезновке — частный дом.

Удары по Донецкой области 11–12 сентября

В Славянске дрон атаковал центральный рынок

Утром 12 сентября российские войска нанесли удар FPV-дроном по центральному рынку Славянска, сообщил начальник ГВА Вадим Лях.

Пострадали три человека. Мужчину 1951 года рождения госпитализировали. Двум женщинам оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Удары по Донецкой области 11–12 сентября

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В Херсонской области в результате российских атак ранены 18 человек

В течение суток российские войска атаковали Херсон и более двух десятков населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Александр Прокудин

Оккупанты наносили удары по жилым кварталам, критической и социальной инфраструктуре. Повреждены 15 многоэтажных и 20 частных домов, магазины, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, автомобиль скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии 18 человек получили ранения.

Обстрелы Херсона 11–12 сентября

Дрон залетел в комнату жительницы Херсона

Около полуночи российский беспилотник залетел в комнату 55-летней жительницы Херсона. Полицейские доставили женщину в больницу, сообщили в Херсонской ГВА

У нее диагностировали взрывную травму, множественные раны и ссадины головы, туловища, рук и ног. Также в глазу пострадавшей обнаружили инородное тело.

Еще двое жителей Николаевской области пострадали около 09:05 в результате атаки российского дрона в Корабельном районе Херсона.

49-летняя женщина получила взрывную травму, акубаротравму и острую стрессовую реакцию. У 51-летнего мужчины - взрывная травма, акубаротравма, острая стрессовая реакция и осколочное ранение.

В больницу также доставили 27-летнего мужчину, который пострадал около 10:00 в Корабельном районе. Предварительно у него диагностировали взрывную травму.

Обстрелы Херсона 11–12 сентября

В Николаевской области повреждена транспортная инфраструктура

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными БПЛА типа Shahed, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетилов.

В Вознесенском районе поврежден объект транспортной инфраструктуры. Пострадавших нет.

Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Галициновскую громады. В селе Лиманы поврежден частный дом. Люди не пострадали.

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Автор: 

Николаевская область (2469) обстрел (35369) Сумская область (4512) Донецкая область (13171) Харьковская область (3167) Херсонская область (6073) Черниговская область (1744)
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