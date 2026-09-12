Росія атакувала низку регіонів України: є загиблі, поранені та масштабні руйнування. ФОТО

Упродовж останньої доби російські війська атакували населені пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок обстрілів є загиблі й поранені, пошкоджені житлові будинки, підприємства, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Чернігівщині дрон влучив у приватне подвір’я

Пізно ввечері 11 вересня російські війська атакували "Геранню" одне із сіл Сновської громади. Безпілотник влучив у приватне подвір’я, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Постраждала жінка похилого віку - у неї діагностували гостру реакцію на стрес. Внаслідок удару знищено господарську будівлю.

За минулу добу на Чернігівщині зафіксували 48 обстрілів, 34 з них — атаки FPV-дронами у прикордонні.

На Сумщині загинув чоловік, троє людей постраждали

На території Сумської області під ударами російських військ перебували 22 населені пункти, повідомили у поліції області.

У Миропільській громаді внаслідок атаки російського безпілотника загинув 68-річний чоловік.

У Новослобідській громаді через удар ворожого дрона поранений 64-річний чоловік.

Також до медиків звернулися дві жінки віком 19 та 48 років. Вони отримали травми 9 вересня внаслідок влучання російського безпілотника у торговельний центр у Сумській громаді.

Внаслідок російських атак пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, складське приміщення, об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури, а також транспортні засоби.

На Харківщині загинув чоловік, є поранені

За минулу добу російські війська атакували Харків та сім населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілу Харкова загинув 32-річний чоловік.

Медики також надали допомогу жінкам 63 та 75 років, які 10 вересня зазнали поранень поблизу Куп’янська, а також 75-річному чоловікові, який того ж дня постраждав у селі Грачівка Вільхуватської громади.

У Прудянці Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою поранений 19-річний чоловік.

Російські війська атакували Шевченківський та Київський райони Харкова безпілотниками.

За добу ворог застосував шість КАБ, один БпЛА типу "Герань-2", три дрони "Молнія", п’ять FPV-дронів та 144 безпілотники, тип яких встановлюється.

У Старому Салтові дрон влучив у багатоповерхівку

Вранці 12 вересня російський FPV-дрон атакував житлову п’ятиповерхівку у селищі Старий Салтів Чугуївського району, повідомили у ДСНС

Безпілотник влучив у балкон квартири на другому поверсі. Внаслідок удару виникла пожежа — горіли два балкони та кімната квартири.

У момент атаки вдома перебувала 68-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

На Донеччині за добу загинули четверо людей

За 11 вересня поліція зафіксувала 1016 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Під вогнем перебували Краматорськ, Слов’янськ, Черкаське, Ясногірка, Золоті Пруди, Левадне, Привілля та Селезнівка, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області

У Краматорську російські війська завдали 10 ударів КАБ-250, РСЗВ "Торнадо-С" та дронами. За даними поліції, загинули двоє цивільних. Пошкоджено чотири багатоквартирні та 22 приватні будинки, заклад освіти, СТО, поштомат, стоянку та три автомобілі.

У Слов’янську внаслідок п’яти атак, зокрема трьома КАБ-250, загинула одна людина, ще троє отримали травми. Пошкоджено п’ять багатоквартирних та десять приватних будинків, заклад освіти й об’єкт інфраструктури.

У Ясногірці російський БпЛА "Ланцет" влучив в автомобіль швидкої допомоги. Один медичний працівник загинув, ще двоє отримали поранення.

Також у Золотих Прудах пошкоджено три приватні будинки та три автомобілі, у Черкаському та Левадному — об’єкти інфраструктури, у Селезнівці — приватний будинок.

У Слов’янську дрон атакував центральний ринок

Вранці 12 вересня російські війська завдали удару FPV-дроном по центральному ринку Слов’янська, повідомив начальник МВА Вадим Лях.

Постраждали троє людей. Чоловіка 1951 року народження госпіталізували. Двом жінкам медичну допомогу надали амбулаторно.

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На Херсонщині через російські атаки поранені 18 людей

Упродовж доби російські війська атакували Херсон та понад два десятки населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін

Окупанти били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазини, автозаправну станцію, станцію техобслуговування, автомобіль швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Через російську агресію 18 людей дістали поранення.

Дрон залетів у кімнату херсонки

Близько опівночі російський безпілотник залетів у кімнату 55-річної жительки Херсона. Поліцейські доставили жінку до лікарні, повідомили у Херсонській МВА

У неї діагностували вибухову травму, множинні рани та садна голови, тулуба, рук і ніг. Також в оці потерпілої виявили стороннє тіло.

Ще двоє жителів Миколаївщини постраждали близько 09:05 через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона.

49-річна жінка дістала вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес. У 51-річного чоловіка — вибухова травма, акубаротравма, гостра реакція на стрес та осколкове поранення.

До лікарні також доставили 27-річного чоловіка, який постраждав близько 10:00 у Корабельному районі. Попередньо у нього діагностували вибухову травму.

На Миколаївщині пошкоджено транспортну інфраструктуру

Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними БпЛА типу Shahed, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

У Вознесенському районі пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Постраждалих немає.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. У селі Лимани пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

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