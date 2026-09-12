Будріс про масовану атаку РФ: Ніколи не довіряйте Путіну, його заява про бажання миру не варта і пів копійки

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс відреагував на чергову масовану атаку РФ на Україну, зокрема на Одеську область.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ

"Ніколи не довіряйте Путіну"

"Заява Путіна про те, що Росія прагне завершити війну шляхом переговорів, не варта навіть пів копійки. Поки він робить усе можливе, щоб обдурити світ у черговій спробі уникнути додаткових санкцій проти військової машини та економіки Кремля, російські ракети та дрони продовжують убивати невинних українських цивільних осію", – написав Будріс.

Також він закликав ніколи не довіряти Путіну та його словам.

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Путін розуміє лише мову сили

Будріс наголосив, що єдина мова, яку Путін розуміє, – це мова сили: більше зброї для України та більше санкцій проти Росії та її спільників.

"Україна переживає дуже важкі часи, але вона не самотня і ніколи не буде самотньою. Литва та інші міжнародні партнери підтримують Україну і продовжуватимуть це робити стільки, скільки знадобиться, щоб перемогти агресора", – наголосив Глава МЗС Литви.

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