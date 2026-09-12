Не Путин должен решать, какие войска будут в Украине, а сама Украина, - Сикорский ответил на заявления диктатора РФ
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что право решать, какие войска могут находиться на территории Украины, должно принадлежать не Путину, а самой Украине.
Об этом он сказал на брифинге в Киеве, передает "Эспрессо", сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ на угрозы Кремля
Сикорского спросили, как он оценивает заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что присутствие европейских войск в Украине автоматически будет означать войну России с Европой — является ли это серьезной угрозой или очередным блефом Кремля.
"Вся эта война ведется для того, чтобы не Путин решал, какие войска могут находиться в Украине, а только Украина", — ответил Сикорский.
Он подчеркнул, что Польша и ее партнеры помогают Украине именно для того, чтобы лишить Путина возможности принимать подобные решения за нее.
Что предшествовало
Накануне диктатор РФ Владимир Путин приравнял отправку миротворческих войск Европы в Украину к "войне с Россией".
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